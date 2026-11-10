Gianfranco Monti ha parlato del momento in casa Fiorentina e dell'incontro avuto con Goretti durante la prima del nuovo film di Pieraccioni al cinema
VIDEO VN - Currò: “Mastantuono uno dei migliori talenti arrivati in Italia negli ultimi 10 anni”
Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina arrivati a questi giorni di sosta. Le sue parole:
Con Como, Inter e Atalanta hai giocato tre buone partite. Abbiamo intrapreso la strada giusta, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Pazienza ne abbiamo poca, ma ci vuole del tempo per creare quello che loro vogliono creare. Ossia, una squadra che dal prossimo anno stia costantemente nelle prime sei posizioni. Con la Juventus per me Pellegrino è stato il migliore in campo e Mastantuono si è speso tantissimo, nonostante abbia ancora ampi margini di miglioramento. La Fiorentina è una squadra giochista, quindi la devi lasciar giocare. Quando finisci in crescendo significa che le gambe e la testa sono attive, vive. Sicuramente ci sono delle pecche, mancano dei giocatori, ma mi piace vedere questa parte positiva a me.
Sui leader in viola
Vanoli in questo momento sta facendo il leader, ma serve che lo faccia anche qualcuno in campo e in questo momento ci manca uno così. Ho incontrato Goretti e mi ha fatto una bellissima impressione, dandomi anche molta fiducia. Era molto dispiaciuto per come è andata con Gosens, perché lui era un vero leader, assoluto, dello spogliatoio.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ex viola
Problema al ginocchio per Gosens: obbligo di riscatto a rischio?
News viola
Ferrari svela i tempi: “La Fiesole per il prossimo campionato, poi il nuovo Franchi nel 2029"
Ultime notizie
Dal Portogallo sicuri: "La Fiorentina riscatterà Pedro Goncalves in ogni caso"
News calciomercato
Dalla Spagna: il Real valuta il ritorno di Nico Paz. Occhio agli scenari su Mastantuono
Radio e tv
Bove: "Cataldi mi portava da mangiare di nascosto in ospedale. Non ero mai solo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti