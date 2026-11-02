"In questo momento, piccoli dettagli ci stanno costando cari, ma durante la settimana ci alleniamo davvero bene. La squadra è molto unita"
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
A pochi minuti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina, decima giornata di campionato, ha preso la parola a Dazn l'attaccante viola Franco Mastantuono:
Beh, stiamo lavorando duramente per conquistare i tre punti, naturalmente. Credo che contro l’Atalanta ci sia mancato qualcosa. In questo momento, piccoli dettagli ci stanno costando cari, ma durante la settimana ci alleniamo davvero bene. La squadra è molto unita. Nel club ci sono persone straordinarie e sono certo che la situazione cambierà, portandoci nella direzione che desideriamo: quella della vittoria.
A Sky
Quello italiano è un calcio molto diverso, mi ci trovo bene. Mi piace giocare accentrandomi un po' e non rimanendo sulla linea laterale, stiamo crescendo e anche le mie prestazioni vanno verso l'alto. Meritavamo di più contro l'Inter, abbiamo tenuto botta con l'Atalanta e oggi cerchiamo i tre punti.
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