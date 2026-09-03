Marco Masini, cantautore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport
VN&TN - Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia
Marco Masini, cantautore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Credo che ci sia stata una svolta a metà del calciomercato quando è entrato in gioco Mastantuono. Forse lì c'è stata una sorta di confronto con Grosso per passare al 4-3-2-1 perché era un'occasione imperdibile. Lì c'è stato un momento di fermo perché Gudmundsson non lo potevi responsabilizzare di un ruolo preciso, è anarchico. Dopo le prime partite sono tornati alla ricerca di un esterno.
L'attacco
Kean? Alla fine vi dirò se mi è dispiaciuto salutarlo. Sono convinto che la Fiorentina l'avrebbe venduto il primo luglio. Gonsalves porta tanti gol, soprattutto quando gioca più dentro. I nove gol di Beto in Premier sono da tener presente, è stato costante in un campionato da cui alcuni escono massacrati. Beto non ha completamente fallito. Il reparto avanzato si potrebbe anche essere rafforzato.
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