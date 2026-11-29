Ospite della trasmissione Viola su RTV38, l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese, prendendo le difese di David De Gea:

"Non possiamo fare calcoli sulla retrocessione, dobbiamo vivere alla giornata, partita dopo partita. Non mi aspettavo prestazioni del genere contro Monza e Udinese. Il discorso è che la Fiorentina è veramente messa male. Non c'è squadra che, quando gioca contro la Fiorentina, non abbia sette o otto occasioni nitide a partita. Come possiamo pensare che De Gea possa salvare tutto ogni volta? Metterlo in discussione per me è insensato. Il problema della Fiorentina non è lui. Ha commesso degli errori, sì, ma nelle occasioni in cui hai fatto punti ha avuto i suoi meriti. I giocatori in campo non vogliono essere protagonisti di questa squadra ed è una cosa che manca".

Le responsabilità di Vanoli

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"L'intento di Vanoli di costruire una squadra forte e competitiva era buono,. In difesa abbiamo avuto dei buoni interpreti, solo che non li mettiamo bene in campo. Pongracic è un ottimo giocatore, ha dei limiti, sì, ma devi anche metterlo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie qualità.".