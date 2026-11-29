Gianmatteo Mareggini analizza le difficoltà della Fiorentina dopo le sconfitte contro Monza e Udinese.
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Ospite della trasmissione Viola su RTV38, l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini ha analizzato il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Udinese, prendendo le difese di David De Gea:
"Non possiamo fare calcoli sulla retrocessione, dobbiamo vivere alla giornata, partita dopo partita. Non mi aspettavo prestazioni del genere contro Monza e Udinese. Il discorso è che la Fiorentina è veramente messa male. Non c'è squadra che, quando gioca contro la Fiorentina, non abbia sette o otto occasioni nitide a partita. Come possiamo pensare che De Gea possa salvare tutto ogni volta? Metterlo in discussione per me è insensato. Il problema della Fiorentina non è lui. Ha commesso degli errori, sì, ma nelle occasioni in cui hai fatto punti ha avuto i suoi meriti. I giocatori in campo non vogliono essere protagonisti di questa squadra ed è una cosa che manca".
Le responsabilità di Vanoli"L'intento di Vanoli di costruire una squadra forte e competitiva era buono, ma non ci è riuscito e deve accettarlo. In difesa abbiamo avuto dei buoni interpreti, solo che non li mettiamo bene in campo. Pongracic è un ottimo giocatore, ha dei limiti, sì, ma devi anche metterlo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie qualità. Non c'è un giocatore che sia messo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie qualità".
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