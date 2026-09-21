Giampaolo Marchini ha parlato del pareggio tra Napoli e Fiorentina
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Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la partita della Fiorentina contro il Napoli:
Questa Fiorentina, per come l'abbiamo vista contro il Venezia, può fare un risultato oltre al pareggio con il Napoli. Ha giocato a viso aperto contro un avversario superiore.
Reparto difensivo
De Gea ha fatto tre parate decisive. I migliori in campo sono stati i difensori, hanno ritrovato equilibrio. Per ora il compagno adatto a Dragusin è Ranieri. Viery? Non può giocare come esterno bloccato. Se trova giocatori veloci va in difficoltà. Valdepenas ha talento, bisogna dargli fiducia perché può dare risposte importanti.
Mastantuono
Quando ha il pallone dà sempre la sensazione che possa creare qualcosa. Poi magari sbaglia l'ultima scelta per un eccesso di egoismo, che poi è eccesso di gioventù. Ha voglia di essere determinante, è un talento fuori dalla media. Finalmente un giocatore che, spalle alla porta, riesce a girarsi. Dà tutto, quindi gli si possono perdonare alcune situazioni.
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