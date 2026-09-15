Le parole in conferenza stampa di Viery, difensore della Fiorentina, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pisa
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Il giocatore della Fiorentina, Viery, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in Coppa Italia per 3-0 contro il Pisa. Queste le sue parole:
Penso che è stato molto importante aver mantenuto la porta inviolata oggi, perché in allenamento stiamo facendo un ottimo lavoro in fase difensiva. Ruolo? Preferisco giocare laterale, ma ovunque mi metterà il mister andrà bene. Darò il mio massimo per la Fiorentina. Calcio italiano? E' un gioco molto più tattico, molto differente dal calcio brasiliano.
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