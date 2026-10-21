Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, il giornalista Giampaolo Marchini ha affrontato il tema degli errori arbitrali e la mancanza di chiarezza:

Mi aspetto una presa di posizione da tutti i club, non soltanto dalla Fiorentina, perché può succedere a chiunque. Quando si chiede chiarezza, credo che sia una situazione che tange tutti, poi ovviamente chi è coinvolto direttamente è maggiormente coinvolto.

Il fallo su Goncalves

Era talmente evidente che non c’era bisogno della tecnologia, ma, nel momento in cui non viene ravvisato, bisognerebbe richiamare. Era successo un episodio analogo contro la Fiorentina nel 2019, credo che su certe situazioni serva un giudizio, ma soprattutto chiarezza.

Sulle azioni della società viola

Ci sono le sedi opportune per protestare e la Fiorentina lo sta facendo. Non è la prima e non sarà l’ultima volta che una squadra intraprende questa strada per un errore arbitrale, per questo mi piacerebbe, anche se non in maniera palese, il supporto di altre squadre.

Il momento viola

Siamo passati dall’entusiasmo generale, indicando che Paratici era il messia che trasformava tutto in oro, a dire che questo mercato sia un mercato alla Pradè, ma io credo che si sia comportato in maniera giusta. Non è tutto da buttare: in un mercato dove rivoluzioni tutta la squadra può esserci qualche errore, errori che al momento magari tra qualche mese si riveleranno scelte giuste. Manca forse un giocatore di personalità: anche contro il Como, dopo il gol subito, si è vista una squadra un po’ smarrita. Questo è l’aspetto che la Fiorentina sta pagando maggiormente in questo momento.

Verso Inter

In questa situazione penso che Vanoli andrà su una linea conservativa, confermando una difesa a 4, senza grossi stravolgimenti. Questa è una squadra costituita con una logica poco attendista, ma più di corsa, da tenere il ritmo alto e andare a cercare di aggredire. Adesso serve una squadra compatta, perché è il problema maggiore in questo momento. Anche contro il Como si è evidenziata l’assenza di legame tra i vari reparti.

Oulai

Credo che possa giocare tranquillamente al posto di Brescianini, ma credo anche che debba fare uno step in più. Molto bella la sua capacità di calamitare i palloni, però porta alcuni squilibri: serve una maturità tattica che il campionato italiano richiede. È un giocatore molto interessante, ma allo stesso tempo si rischia di bruciarlo. In questa situazione mi fido di Vanoli, non è una bocciatura, ma più un modo di proteggerlo.

Sull’attacco

Devo dire che un po’ mi preoccupa l’attacco, la lontananza dalla porta di Pellegrino, che dovrebbe essere il terminale offensivo, e anche il fatto che Mastantuono in questo momento non riesca più a trovare la porta. Stiamo facendo più fatica di quello che ci aspettavamo.

De Gea

Sta facendo un po’ di fatica rispetto a quanto visto nella prima stagione, ma rimane un portiere di un certo livello. L’errore del portiere è più evidente e te lo ricordi maggiormente, e poi ti dimentichi delle parate fatte prima. Però sono più preoccupato dell’attacco che della porta.