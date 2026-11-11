"In porta c'è un problema che è De Gea, anche se è difficile dirlo. Quello attuale non ha nulla a che vedere con quello che è stato"
Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?
Giampaolo Marchini, giornalista de "La Nazione" e tifoso viola, ha parlato a "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
La Fiorentina con la Juventus meritava di più. La squadra è in crescita, la strada che sta intraprendendo Paolo Vanoli è quella giusta secondo me. Queste difficoltà in difesa non erano state messe in conto, Dragusin è un difensore di livello. Hai aggiunto giocatori interessanti e gioventù come Jimenez e Joao Mario. In porta c'è un problema che è De Gea, anche se è difficile dirlo. Quello attuale non ha nulla a che vedere con quello che è stato. La cosa inspiegabile, con la Juventus ha fatto anche grandi parate. Mercato di gennaio? Serve un difensore e un centrocampista. Pongracic peccato che si è fatto male, perché ha dato segnali positivi. Viery e Ranieri? Posso fare i terzini. Pedro Goncalves? Tanta robba. Con il rientro di Atta puoi fare un 4-1-4-1. Torreira? Io prenderei Brozovic.
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