Le parole di Giampaolo Marchini sul momento della Fiorentina in vista del Monza e lo stato di forma di Oulai
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Il giornalista, Giampaolo Marchini, ha parlato a Il Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina:
Ora conta il risultato, poi l'estetica può anche aspettare. La Fiorentina adesso deve solo pensare a badare al sodo. Nel recentissimo passato ha trasformato partite facili in incubi, quindi speriamo non risucceda. La Fiorentina deve guardare a se stessa e cercare di capire a che punto è il suo processo di trasformazione nel trovare continuità. Sono i risultati che danno l'unico vero responso di tutti i nostri ragionamenti. Questo talento fa trasformato in qualcosa di concreto.
Sul centrocampo
In questo momento Oulai sta meglio di Fagioli, quindi è lecito aspettarsi che sia lui il titolare a centrocampo lunedì. Io non sto a fare questo pseudo duello del gioca uno e sta fuori l'altro. L'ivoriano è in stato di forma, quindi è giusto che giochi. Poi se giocherà insieme a Fagioli sarà una scelta di Vanoli, ma in questo momento si merita una maglia da titolare. Atta? Se sta bene è il punto fermo e con lui devi giocare a 3 a centrocampo. Tra tutti, con il ritorno del francese, sacrificherei Goncalves.
Sui giocatori in vista del Monza
In casa sono molto fastidiosi, perché hanno sempre fatto punti. Però, anche la Fiorentina in trasferta ha fatto meglio. I viola sono una squadra che predilige il giocare nella metà campo avversaria, perché quando si abbassa ha dimostrato di andare in difficoltà. Quindi, bisogna andare a Monza e giocare con le proprie qualità.
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