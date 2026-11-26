Le parole di Malusci sul ritiro e il momento negativo della Fiorentina
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L'ex difensore viola, Alberto Malusci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
A cosa serve questo ritiro? Se è un ritiro punitivo, te lunedì fai una partita brutta, perdendo 3-0 a Monza, non è che te aspetti giovedì. Dovevi farlo subito, ma non al Viola Park, a Udine magari, visto che devi giocare lì. Andare giovedì non ha senso. Cosa cambia rispetto ad una giornata normale fare in questo modo? Sono 4 mesi che stanno insieme, hanno bisogno di perdere le partite per fare questo? Io spero che questo non sia un ritiro punitivo, ma conoscitivo e che possa fare bene alla squadra. Se volevi restareal Viola Park dovevi aprire i cancelli alla gente. Io non vedo altre strade. Io l'ho sempre visto come una punzione, come quando i tuoi genitori ti dicono di andare in camera tua quando sbagli qualcosa. Forse anche noi dobbiamo restare un po' tutti con i piedi per terra, soprattutto quando qualcuno di loro fa qualcosa di buono: Mastantuono per esempio, che a me piace, ma serve qualcuno che li tenga con i piedi per terra.
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