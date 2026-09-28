Alberto Malusci chiarisce le idee sulla difesa viola: "Vi dico quali sono per me i quattro titolatri"

Giada Di Stefano
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L'ex viola Alberto Malusci è intervenuto al Pentasport durante i giorni di sosta. Queste le sue parole:

Avrei preferito che la squadra continuasse a lavorare tutta unita in questi giorni, così la pausa avrebbe avuto ancora più senso. Può essere utile però per giocatori che non sono al 100% della forma. La partita che mi spaventa di più è quella di Genova: hanno un allenatore che a me piace tantissimo e sicuramente, visto il periodo di difficoltà, staranno preparando benissimo questa partita.

E sul reparto difensivo

Per quanto riguarda la difesa titolare io ci vedo Dragusin e Ranieri. Il secondo ha freddezza, è decisivo, ha continuità. Viery non lo puoi tenere in panchina, visti i 15 milioni spesi per lui, ma dobbiamo valutare ciò che si vede in partita: ora come ora non avrebbe senso privarsi di Ranieri. Valdepenas? Ad averne giocatori come lu: ha inventiva e un bel rapporto con la palla... A destra confermo Jimenez
grafica viery valdepenas

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