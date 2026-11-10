Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno della prestazione contro la Juventus, difendendo De Gea dalle critiche
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Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato degli errori difensivi sulla rete di Woltemade contro la Juventus:
Stiamo facendo fatica sia di reparto sia come singoli. Dragusin, sul gol, non ha grosse responsabilità perché, dopo l’errore di Viery, lui deve decidere se coprire la porta o andare sul giocatore. C’è Jimenez che arriva in ritardo, con una giusta tattica di reparto, Dragusin è subito a coprire Kolo Muani e Jimenez è su Woltemade.
La coppia ideale
La migliore coppia centrale di cui dispone la Fiorentina in questo momento è quella composta da Ranieri-Pongracic.
De Gea
Non farei l’errore di puntare il dito sul portiere in questo momento, si sbaglia tutti. Di sicuro, l’errore del portiere pesa maggiormente perché, se un attaccante sbaglia un gol, si rimane 0-0 e finisce così, mentre se sbaglia il portiere si subisce una rete. Ma di sicuro è sbagliato dargli le colpe.
La sfida contro la Juventus
È stata la Fiorentina più bella di quest’anno. Dispiace perché, alla fine, la partita la potevi anche vincere e, se la portavi a casa, non rubavi nulla. Non ci voleva la sosta adesso.
Oulai
È un 2006, serve un po’ di bastone e carota con lui. Ogni tanto sentirsi dire che ha fatto una gran partita può aiutarlo. È giusto fargli capire l’irruenza, ma anche riconoscergli le belle gare quando le fa.
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