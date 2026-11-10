Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato degli errori difensivi sulla rete di Woltemade contro la Juventus:

Stiamo facendo fatica sia di reparto sia come singoli. Dragusin, sul gol, non ha grosse responsabilità perché, dopo l’errore di Viery, lui deve decidere se coprire la porta o andare sul giocatore. C’è Jimenez che arriva in ritardo, con una giusta tattica di reparto, Dragusin è subito a coprire Kolo Muani e Jimenez è su Woltemade.