L'ex calciatore, dirigente sportivo e allenatore, Pietro Lo Monaco, ha parlto al Pentasport di Radio Bruno del lavoro svolto da Fabio Paratici e della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Dei passi avanti ci sono stati. Questa squadra ha una potenza tecnica importante, anche se ha una spada di Damocle sulla testa enorme. Ha delle problematiche individuali e di reparto non sa difendere. Deve essere frustrante ogni volta fare un errore che ti condiziona il risultato ed essere rimontati. In questo momento fa rabbia questo.

Sulla difesa e gli errori

Vanoli all'inizio della sua carriera, quando faceva da secondo a Conte, addirittura curava la fase difensiva. E questo è un paradosso. La Fiorentina deve correre ai ripari a gennaio: assolutamente con un difensore di spessore, che possa dare un significato al reparto. Joao Mario è stato recuperato e il lato sinistro te lo sta "salvando", ma Valdepenas ancora è troppo acerbo. La media di due gol subiti a partita è una media da retrocessione. Bisogna andare a colmare questo deficit. Fortuna, però, che ci sono giocatori talentuosi davanti che ti stanno salvando. Il secondo gol con la Juve però è da ufficio inchiesta.

Sul mercato di Paratici

Ha fatto tanto, forse anche troppo. La cosa che si poteva fare era colmare prima le varie lacune. Mandragora, poi, meritava di restare a Firenze. La precedenza l'avrei data alla difesa. In due anni sono stati spesi 250 milioni di euro, non spiccioli. Con quei soldi si fa la guerra con la Cina (ride, ndr). Se spendo tutti quei soldi. Njie ha potenzialità enormi e quando esploderà completamente potrebbe essere un crack.

Sul ritorno di Vanoli

Quando è tornato era la persona più indicata. E' un appassionato, uno che ci mette l'anima, quindi in questo momento storico, forse, ci stava. La cosa sbagliata è stata la scelta iniziale su Grosso, forse nemmeno lui convinto di allenare la Fiorentina. Allora io mi chiedo: perché hai accettato?