L’esperto: “Vi racconto Baturina. Talento puro con un solo difetto”

Sulle possibilità di vederlo in viola

"La Fiorentina è un grande club e la speranza è che pareggi la richiesta della Dinamo Zagabria da 20 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita. La Dinamo Zagabria lavora bene, e con le percentuali hanno fatto grandi operazioni. I croati vincono ogni anno il campionato e fanno giocare i giovani anche in Europa mettendoli in vetrina. Questo fa la differenza per la Dinamo, cosa che non succede in Italia dove gli allenatori frenano un po' troppo i giovani".