Dal Viola Park: “Gruppo al lavoro in campo. Assente solo Gudmundsson”

Arrivano importanti notizie dal Viola Park. Il gruppo è in campo per svolgere la rifinitura odierna prima di partire per l'Ungheria. Stupisce la presenza di Amrabat, alle prese con le vicende di mercato. C'è anche Ikonè, dopo la non convocazione con il Venezia sempre per vicende di mercato, è tornato. Unico assente, nonché di lusso, Albert Gudmundsson, alle prese ancora con il problema al polpaccio. La sensazione ormai è che vedremo la sua prima convocazione al ritorno dalla sosta