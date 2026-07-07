Laudisa: “Colpi di prospettiva e giovani, ecco il marchio di fabbrica di Paratici”

"Fabio Paratici nella sua carriera ha sempre amato puntare su giocatori di prospettiva. Dragusin lo ha scovato lui ai tempi della Juventus, lo ha portato al Tottenham e adesso è alla Fiorentina. È il classico marchio di fabbrica di Paratici: fare mercati scoppiettanti con colpi futuribili. Il mercato viola non è certo finito qui, ci saranno ancora tante novità sia in entrata sia in uscita. Alla fine sono i calciatori sotto i 23 anni a fare il mercato e, quando si investe su questi talenti, il rischio è sempre relativo. Paratici ha occhio e ha la capacità di saper investire: l'ultima stagione lo ha dimostrato, dato che le mosse intelligenti di gennaio, con gli innesti di esterni come Harrison e Solomon, sono state decisive per il cambio di passo nel girone di ritorno e per salvare la Fiorentina."