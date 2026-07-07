Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina e non solo. Le sue parole:
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Laudisa: “Colpi di prospettiva e giovani, ecco il marchio di fabbrica di Paratici”
"Fabio Paratici nella sua carriera ha sempre amato puntare su giocatori di prospettiva. Dragusin lo ha scovato lui ai tempi della Juventus, lo ha portato al Tottenham e adesso è alla Fiorentina. È il classico marchio di fabbrica di Paratici: fare mercati scoppiettanti con colpi futuribili. Il mercato viola non è certo finito qui, ci saranno ancora tante novità sia in entrata sia in uscita. Alla fine sono i calciatori sotto i 23 anni a fare il mercato e, quando si investe su questi talenti, il rischio è sempre relativo. Paratici ha occhio e ha la capacità di saper investire: l'ultima stagione lo ha dimostrato, dato che le mosse intelligenti di gennaio, con gli innesti di esterni come Harrison e Solomon, sono state decisive per il cambio di passo nel girone di ritorno e per salvare la Fiorentina."
Capitolo difesa—
"Per quanto riguarda la difesa, Comuzzo potrebbe andare a fare esperienza in prestito, Ranieri è stato anche capitano della Fiorentina, mentre Pongracic è un giocatore che dà ampie garanzie; vedremo se le opportunità di mercato spingeranno lontano uno di loro. Capitolo portiere: De Gea ha dimostrato di tenere molto alla maglia viola ed è un titolare indiscutibile, per questo non so se ci sia davvero la volontà di separarsi, anche se la Fiorentina ha la necessità di alleggerire il monte stipendi. Si era parlato di Vicario, ma la pista si è raffreddata."
Fagioli—
"Davanti, Pinamonti può interpretare il ruolo di punta nel 4-3-3 meglio rispetto a Piccoli. Infine, sono curioso di capire il futuro di Fagioli: dovremo vedere quale sarà il feeling con Fabio Grosso, ma credo possa diventare il vero volto della nuova Fiorentina. È un talento che il nostro calcio deve assolutamente recuperare".
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