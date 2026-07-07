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Poesio: “Qualche big dovrà partire. In difesa terrei Comuzzo”

Comuzzo
Ernesto Poesio nel suo intervento a Radio Bruno ha analizzato il presente e il futuro prossimo della Fiorentina
Alessio Vannini

Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola e del futuro della Fiorentina:

"Gli acquisti in difesa sono buoni. Adesso dovremo capire se ci sarà qualche cessione e se Comuzzo sia considerato sacrificabile. Io spero di no, perché è un profilo futuribile e su cui poter contare. Dragusin è un giocatore d'esperienza che non ha fatto benissimo in Premier League e vorrà sicuramente rilanciarsi, mentre Viery rappresenta un'incognita di grande talento."

Le cessioni

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"Qualcosa doveva cambiare velocemente, visto anche l'arrivo del nuovo allenatore. Mi aspetto altri acquisti, ma sono curioso di vedere soprattutto quante e quali cessioni ci saranno. In teoria la Fiorentina dovrebbe stare attenta ai costi, quindi qualcuno di 'grosso' dovrà partire: De Gea, Gosens e altri, infatti, hanno ingaggi importanti. Adesso mi aspetto le mosse sugli esterni, perché sono fondamentali e attualmente la Fiorentina non ne ha. L'unico motivo per cedere De Gea e Kean sarebbe quello economico, perché trovare due giocatori più forti in quei ruoli è difficilissimo. Purtroppo, negli anni la Fiorentina ha spesso ceduto i migliori prendendo quasi sempre calciatori peggiori."

Andreazzoli

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"Ottima, invece, la scelta di Andreazzoli per la Primavera: ha un curriculum importante, migliorerà sicuramente i ragazzi ed è un vero insegnante di calcio".

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