Poesio: “Qualche big dovrà partire. In difesa terrei Comuzzo”

"Gli acquisti in difesa sono buoni. Adesso dovremo capire se ci sarà qualche cessione e se Comuzzo sia considerato sacrificabile. Io spero di no, perché è un profilo futuribile e su cui poter contare . Dragusin è un giocatore d'esperienza che non ha fatto benissimo in Premier League e vorrà sicuramente rilanciarsi, mentre Viery rappresenta un'incognita di grande talento."

Le cessioni

"Qualcosa doveva cambiare velocemente, visto anche l'arrivo del nuovo allenatore. Mi aspetto altri acquisti, ma sono curioso di vedere soprattutto quante e quali cessioni ci saranno. In teoria la Fiorentina dovrebbe stare attenta ai costi, quindi qualcuno di 'grosso' dovrà partire: De Gea, Gosens e altri, infatti, hanno ingaggi importanti. Adesso mi aspetto le mosse sugli esterni, perché sono fondamentali e attualmente la Fiorentina non ne ha. L'unico motivo per cedere De Gea e Kean sarebbe quello economico, perché trovare due giocatori più forti in quei ruoli è difficilissimo. Purtroppo, negli anni la Fiorentina ha spesso ceduto i migliori prendendo quasi sempre calciatori peggiori."