Flachi sicuro: “Teniamoci Kean, senza Europa un bomber da 20 gol costa troppo”

Durante il Pentasport di oggi, Francesco Flachi è intervenuto per commentare le voci sul futuro della Fiorentina e non solo

Alessio Vannini 7 luglio - 18:47

L'ex viola Francesco Flachi è intervenuto nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina e del futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

"In difesa le operazioni non sono sicuramente finite. Servirà come minimo un giocatore sulla fascia destra e, in caso di partenza di Dodò, ne mancherebbero addirittura due. Anche sulla sinistra, probabilmente, servirà un nuovo innesto: i problemi dell'ultima stagione hanno obbligato a questi cambiamenti. Paratici è una persona che, quando entra in una società, non guarda in faccia nessuno. Lo conosco personalmente e mi aspettavo un atteggiamento del genere: non fa mai niente per caso e sceglie i calciatori in base al budget a disposizione.

Kean — "Al momento mancano gli esterni d'attacco e dovremo valutare la situazione Kean, anche se penso che rimarrà. Trovare un attaccante da 20 gol costa tantissimo e, senza l'Europa a disposizione, è ancora più difficile attirare certi profili. Mi auguro che Kean possa essere più motivato rispetto al primo anno: resta uno degli attaccanti più forti in Italia. L'allenatore e Paratici lo conoscono bene e sapranno parlargli con attenzione. Capitolo portiere: De Gea è importantissimo, quello del numero uno è l'ultimo dei problemi; poi, ovviamente, se si trovasse un profilo futuribile si potrebbe fare un ragionamento."

Andreazzoli — "Infine, sono felice per l'arrivo di Andreazzoli in Primavera: ha vissuto il calcio di vecchio stampo, è preparatissimo e rappresenta il giusto mix per far crescere i giovani. Fa giocare bene le sue squadre ed è perfetto anche nell'ottica di una futura Under 23".