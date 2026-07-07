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Bertoni promuove Aranda: “Grande promessa”. E boccia Zeballos

Bertoni promuove Aranda: “Grande promessa”. E boccia Zeballos - immagine 1
"La Fiorentina è una passione". Daniel Bertoni conferma la sua presenza al Centenario viola e analizza il mercato: "Aranda grande promessa
Alessio Vannini

L'ex viola Daniel Bertoni, intervenuto a Radio Bruno, si è espresso così sul Centenario e sui due nomi accostati alla Fiorentina dall'Argentina:

"La Fiorentina è una passione assoluta. L'ho seguita per tutto l'anno e ho sofferto molto, soprattutto perché la stagione era iniziata decisamente male. Nel calcio italiano ci sono tantissime squadre che non sono all'altezza della Fiorentina: se avesse vinto prima alcune partite fondamentali, sarebbe potuta entrare in Europa."

Il Centenario?

—  

"Sono stato invitato e ci sarò sicuramente, mi fa sempre un enorme piacere tornare a Firenze. Speriamo di ritrovarci in tanti campioni del Mondo. Dopotutto, il primo ad arrivare a Firenze sono stato io, poi sono venuti Passarella, Dunga, Antognoni, Graziani..."

Aranda e Zeballos?

—  

Aranda è una grande promessa, mi piace moltissimo ed è un profilo che ha già vissuto l'esperienza della Nazionale. Zeballos, invece, non mi convince".

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