L'ex viola Daniel Bertoni, intervenuto a Radio Bruno, si è espresso così sul Centenario e sui due nomi accostati alla Fiorentina dall'Argentina:
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Bertoni promuove Aranda: “Grande promessa”. E boccia Zeballos
"La Fiorentina è una passione assoluta. L'ho seguita per tutto l'anno e ho sofferto molto, soprattutto perché la stagione era iniziata decisamente male. Nel calcio italiano ci sono tantissime squadre che non sono all'altezza della Fiorentina: se avesse vinto prima alcune partite fondamentali, sarebbe potuta entrare in Europa."
Il Centenario?—
"Sono stato invitato e ci sarò sicuramente, mi fa sempre un enorme piacere tornare a Firenze. Speriamo di ritrovarci in tanti campioni del Mondo. Dopotutto, il primo ad arrivare a Firenze sono stato io, poi sono venuti Passarella, Dunga, Antognoni, Graziani..."
Aranda e Zeballos?—
Aranda è una grande promessa, mi piace moltissimo ed è un profilo che ha già vissuto l'esperienza della Nazionale. Zeballos, invece, non mi convince".
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