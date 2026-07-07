Casini: “Paratici è partito alla grande. Ora il giudizio dipenderà dall’attacco”

Mi piace molto il lavoro che sta facendo Paratici. Mi sembra sia partito alla grande: sono arrivati due acquisti importantissimi per la difesa e sono già state investite risorse significative su due giocatori di alto livello. È un avvio di mercato che lascia pensare a una campagna acquisti davvero scoppiettante, anche al di sopra delle mie aspettative. La valutazione finale, però, la daremo soltanto quando sarà completato il reparto offensivo. Bisognerà capire quali saranno gli esterni d’attacco e come verrà costruito il reparto avanzato della Fiorentina. Perché il calcio, alla fine, è un gioco semplice: vince chi riesce a gonfiare la rete. Saranno quindi gli acquisti in attacco a determinare il voto definitivo sul mercato viola. Ma, per quello che si è visto finora, la partenza è stata davvero molto positiva.