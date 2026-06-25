Dopo lo "scippo" di Palestra da parte del Chelsea, ora l'Inter si guarda intorno per cercare il vice Dumfries. Con l'olandese volato a Madrid, i nerazzurri cercano un profilo giusto per sostituirlo.
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VIOLA NEWS calciomercato Tuttosport: “Su Dodo irrompe l’Inter. Primi sondaggi per il dopo Dumfries”
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Tuttosport: “Su Dodo irrompe l’Inter. Primi sondaggi per il dopo Dumfries”
L'Inter si interessa anche a Dodo per la corsia destra. Ci sarebbero anche già stati i primi sondaggi per il dopo Dumfries.
Primi sondaggi per Dodo—
Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, nei ragionamenti sull'esterno è emerso anche il nome di Dodo. Se dovesse infatti arrivare Nico Paz, vero sogno nerazzurro, potrebbe esserci una strada low cost per il terzino. Dodo ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina ma sembra ormai certo di cambiare aria: la sua valutazione si aggira sui 15 milioni e ci sarebbero anche già stati i primi sondaggi.
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