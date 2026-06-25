Tuttosport: “Su Dodo irrompe l’Inter. Primi sondaggi per il dopo Dumfries”

Primi sondaggi per Dodo

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, nei ragionamenti sull'esterno è emerso anche il nome di Dodo. Se dovesse infatti arrivare Nico Paz, vero sogno nerazzurro, potrebbe esserci una strada low cost per il terzino. Dodo ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina ma sembra ormai certo di cambiare aria: la sua valutazione si aggira sui 15 milioni e ci sarebbero anche già stati i primi sondaggi.