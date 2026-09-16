Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato della partita di Coppa Italia contro il Pisa e di Njie:

serviva continuità, continuità di entusiasmo, improntato sul non aver subito gol per dare solidità alla difesa, che era il reparto più indietro. Molti singoli hanno fatto bene, su tutti Njie , ha fatto delle sverniciate da paura, un ragazzo che mi ha impressionato realmente. Ieri sera ci voleva continuità, nonostante giocassero contro una squadra di Serie B, ma, improntato sul non aver subito gol per dare solidità alla difesa, che era il reparto più indietro. Molti singoli hanno fatto bene, su tutti, ha fatto delle sverniciate da paura, un ragazzo che mi ha impressionato realmente.

Su Goncalves:

Goncalves si vede che gli manca un mese di preparazione, però ieri sera ha fatto qualcosa di devastante: ha controllato il pallone e, con il collo interno, ha fatto un gol straordinario.

Su Beto e Pellegrino:

Pellegrino è più completo di Beto, ma penso che Vanoli preferisca più Beto. Ma l’argentino ha grandi qualità: protezione della palla, ma anche gamba e ripartenza. Ovviamente, una sua qualità che ancora non si è vista è il colpo di testa: sa attaccare molto bene il primo palo e quindi, sui cross, può essere utile.

Sul problema iniziale della Fiorentina:

Non era un problema fisico, perché in 8 giorni non puoi risolverlo, dunque era sicuramente un problema mentale. Probabilmente c’erano delle situazioni che non piacevano all’interno dello spogliatoio. Difficile giocare contro il proprio allenatore, più probabile che uno scenda in campo pensando di dare il 100% e magari inconsciamente non lo dà, ma molto difficile giocare per mandare via un allenatore.

Su Dragusin:

È un giocatore che ha avuto uno stop molto lungo, gli serve tempo per crescere a livello fisico. I 45 minuti di ieri sono stati utilizzati proprio per questo; è un giocatore di livello che, se ritrova la sua performance, farà molto bene a Firenze.