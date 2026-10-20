Il momento delicato attraversato dalla Fiorentina continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere e opinionista televisivo Fernando Orsi ha tracciato un quadro schietto della situazione in casa viola, soffermandosi sia sull'atteggiamento mentale del gruppo sia sulle prestazioni dell'estremo difensore David De Gea.

"Squadra rassegnata quando va sotto: l'obiettivo sono i 40 punti"

Analizzando quanto visto sul terreno di gioco nelle ultime uscite di campionato, Orsi ha evidenziato una fragilità psicologica preoccupante che sembra condizionare gli uomini di Vanoli non appena la partita volge al peggio:

Ho visto la squadra contro il Frosinone, il Como e il Genoa. Mi sembra che fino allo 0-0 riesca a stare in partita, ma quando va sotto 1-0 cominci a vedere una sorta di rassegnazione. L'anno scorso a Firenze si sono raggiunti livelli di drammaticità incredibili. Non bisogna arrivare di nuovo a quel punto, perché non è detto che si riesca sempre a uscire da certe situazioni. Bisogna prenderne coscienza: per adesso l'obiettivo sono i 40 punti, poi vedremo cosa succederà.

Il giudizio su De Gea: "Stima enorme, ma da lui ci si aspetta qualcosa in più"

L'ex portiere si è poi focalizzato sul rendimento del numero uno spagnolo, finito sotto i riflettori dopo l'errore commesso in occasione del terzo gol del Como firmato da Douvikas:

Stiamo un po' esagerando con le critiche allo spagnolo, però da De Gea ci si aspetta giustamente qualcosa in più. Nell'ultima partita contro il Como ha fatto quattro o cinque parate che hanno tenuto la Fiorentina in gara, anche se poi è arrivato il terzo gol. Ho una stima incredibile per De Gea, perché secondo me è stato uno dei più grandi portieri degli ultimi anni.