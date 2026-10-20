Verso Fiorentina-Inter, parla Biasin: "Chivu ha qualche difetto di gestione, ma i viola hanno stravolto troppo una squadra che andava salvata"

Redazione VN
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Fabrizio Biasin ha parlato così a Radio Bruno parlando della situazione relativa all'Inter, prossima avversaria della Fiorentina:

L'umore a Firenze è basso. E l'Inter non è proprio l'avversario ideale al momento, è chiaro. Però Chivu ha mostrato qualche piccola lacuna nella gestione degli impegni. In Champions le partite dell'Inter sono state particolare, e la tendenza dei nerazzurri a occupare la metà campo avversaria ha favorito gli avversari. L'Inter ha un grandissimo reparto d'attacco. E anche Bonny sta crescendo. La Fiorentina? Il potenziale è interessante, ma è stata rimescolata troppo la minestra. Forse la squadra che si è salvata non andava stravolta in questo modo. Mi pare che il percorso per vedere la squadra che aveva in mente Paratici sia ancora lungo.
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