Intervenuto ai microfoni di RTV38, il terzino viola Joao Mario ha parlato del momento che sta vivendo la squadra durante la sosta

Le cose stanno andando bene. È vero che l’allenatore e lo staff tecnico hanno sfruttato questa pausa per le nazionali per sottoporci a carichi di lavoro maggiori e cercare di alzare il livello di forma fisica della squadra. Stiamo lavorando duramente con doppie sedute di allenamento, quindi la squadra è in buone condizioni e si sta preparando al meglio per ripartire forte alla ripresa del campionato.

Un gruppo unito

La situazione sta migliorando, l’allenatore ha cercato di far capire che dovevamo essere un gruppo unito. Credo che stiamo lavorando bene, sia in fase offensiva che difensiva, ciò che serve per vincere partite, titoli e campionati. Stiamo facendo un ottimo lavoro sotto questo aspetto, la squadra è in un buon momento e c’è energia positiva. Abbiamo tutte le carte in regola, se continuiamo con energia positiva per fare bene.

Sulla concorrenza

L’allenatore riesce a sfruttare la mia fase offensiva e quella difensiva secondo le mie caratteristiche naturali e che do energia alla squadra attraverso le mie corse e le mie qualità tecniche, aiutando in questo senso sia a destra o a sinistra. Sono sempre a completa disposizione dell’allenatore e della squadra.

L'addio al Porto

Sì, il periodo è stato molto positivo per me. Mi ha aiutato a crescere sia come persona, è diventata casa mia, il luogo in cui mi sono evoluto sia professionalmente che personalmente. In seguito ho sentito il bisogno di una nuova esperienza, di scoprire un campionato diverso e credo di aver fatto la scelta giusta venendo in un campionato estremamente competitivo come la Serie A, caratterizzato da un livello qualitativo molto alto, ritengo di aver preso la decisione giusta e spero di ottenere grandi risultati qua.

Su Firenze

La città è incredibile, si percepisce davvero la passione dei tifosi per il club. In ogni angolo della città si respira la passione della per la squadra. La Fiorentina è un club di alto livello, con grandi giocatori, ottime strutture e una storia importante.

La nascita della figlia

È vero, ricorderò sempre che mia figlia è nata qui a Firenze. È un evento che lascerà un segno indelebile e porterò sempre con me un legame con questa città per il resto della mia vita.

Su Mastantuono

Sta vivendo un’annata incredibile, tutti possono vedere la sua qualità palla al piede, il dribbling e la resistenza. Contribuisce tanto alla squadra sia in fase offensiva che difensiva, sta migliorando molto anche nella fase di non possesso, ha ancora grandi margini di crescita e il suo potenziale è enorme. Speriamo riesca a darci un grande contributo in questa stagione.

Su Atta

Arthur mi ha stupito, è un grande calciatore, ha grande qualità tecnica, non solo qualità palla al piede, ma anche della resistenza. Vedo in lui un gran futuro.

Sulla nazionale

Ho già avuto il piacere, l’opportunità e l’orgoglio di rappresentare la nazionale. Credo che tutti i giocatori puntino a vestire la maglia della nazionale, lavoro ogni giorno per il club, ma anche per tornare in nazionale. È un motivo di orgoglio.

Sulla prospettiva della stagione