L'amarezza del terzino spagnolo: "Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti"

Federico Targetti
FIORENTINA VS JUVENTUS

VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli

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Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2

Quello che ci ha detto il mister a fine partita è che ci manca la mentalità di voler vincere. Grande prestazione, ma alla fine non porti i 3 punti a casa. Secondo me oggi era da vincere.

Atteggiamento

Siamo una squadra coraggiosa: devo esserlo, ma facendo il bene per la squadra. Stiamo migliorando, siamo quasi tutti nuovi e quando accade questo è difficile. Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti.
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