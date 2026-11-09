L'amarezza del terzino spagnolo: "Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti"
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2
Quello che ci ha detto il mister a fine partita è che ci manca la mentalità di voler vincere. Grande prestazione, ma alla fine non porti i 3 punti a casa. Secondo me oggi era da vincere.
Atteggiamento
Siamo una squadra coraggiosa: devo esserlo, ma facendo il bene per la squadra. Stiamo migliorando, siamo quasi tutti nuovi e quando accade questo è difficile. Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Pellegrino un gigante, De Gea pasticcia
Conferenze stampa
Vanoli (conf): "Oulai non può prendere un giallo così. De Gea è il mio capitano"
Esclusive
Viery oggi è un handicap: serve tornare sul mercato. Ma serviva anche un portiere?
Interviste post partita
Vanoli: "Bisogna essere arrabbiati dopo un punto da una prova così. Pretendo tanto"
Radio e tv
Marelli: "Braccio largo di Joao Mario, c'era rigore Juve". Rocchi concorda
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti