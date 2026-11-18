L'analisi del preparatore atletico, Stefano Fiorini, sul momento della Fiorentina e De Gea
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Il preparatore atletico, Stefano Fiorini, è intervenuto a Il Pentasport di Radio Bruno per parlare del lavoro che bisogna svolgere durante i periodi di sosta e analizzando il momento di alcuni singoli di casa Fiorentina. Le sue parole:
Non si può paragonare questa sosta con la precedente: quella era atipica, sia per lunghezza che per il cambio allenatore avvenuto poco prima. Le soste sono complicate per tutti, sia per chi rimane che per chi va a giocare con le rispettive nazionali. Però, la Fiorentina ha la fortuna di giocare di lunedì questa volta.
Su Mastantuono
Lo abbiamo già visto alla scorsa sosta: l'età non incide su un rientro con un volo transoceanico e il fuso orario.
Su De Gea
Il portiere è sicuramente il ruolo che soffre di più lo stop: parare in allenamento non è come farlo in partita. Alcuni aspetti fisici si deterionano con il tempo e De Gea ha indubbiamente perso qualcosa. A me continua a piacere tantissimo però. Senza di lui la Fiorentina avrebbe subito più gol nelle stesse partite.
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