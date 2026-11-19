L'analisi del direttore sportivo sul lavoro di Vanoli alla Fiorentina
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Il direttore sportivo, Alessio Ferroni, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della stagione della Fiorentina e della mancata conferma di Vanoli in estate. Le sue parole:
In casa Fiorentina ci sono ancora delle scorire da risolvere dopo lo scorso anno, ma confido nel lavori di Paratici. Lo conosce ed è capace e competente. Saprà sistemare il club. Sa che deve strutturare la società, è un managere oltre che ad una figura tecnica. La Fiorentina è uno dei club più importanti d'Europa per infrastrutture e solidità economica.
Su Vanoli
La mancata conferema in estate di Vanoli mi ha sorpreso, perchè aveva fatto una specie di miracolo. Il post Pioli è stato drammatico e lui aveva fatto un grande lavoro. Era giusto dargli fiducia. Grosso era un emergente, giovane, con un rapporto stretto con Paratici, ma Vanoli meritava di restare.
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