Nel suo intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha puntato il dito contro la tenuta difensiva della Fiorentina, riavvolgendo il nastro fino alle prime avvisaglie stagionali:

"La Fiorentina l'ho vista dal vivo contro il Frosinone. Quel giorno avevo Giovanni Galli al mio fianco e, al di là della sconfitta e dei due pali colpiti, gli dissi subito: 'Questa è una squadra che fa malissimo la fase difensiva'. Hanno terzini molto offensivi ma che non sanno difendere come dovrebbero, come Jimenez e Valdepenas. Hanno preso anche Joao Mario e tengono fuori Dodò, che invece, tra tutti e tre e considerando le stagioni disputate a Firenze, ritengo sia assolutamente il migliore".

I numeri negativi, il mercato di gennaio e l'attacco

Graziani ha poi approfondito la diagnosi sui mali della squadra di Vanoli, spostando l'attenzione sulla finestra di riparazione e sulle gerarchie del reparto avanzato:

"Quello che avevo intuito allora sta trovando conferma nei numeri: la Fiorentina ha la peggior difesa del campionato ed è proprio questo il problema principale. A gennaio la società dovrà per forza intervenire per potenziare il reparto arretrato. Nel complesso la squadra non gioca male, ma concede e subisce decisamente troppi gol. In attacco non vedo particolari problemi di produzione, ma c'è questa continua alternanza tra Beto e Pellegrino: devono individuare chiaramente un titolare".