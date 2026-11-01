Sul risultato finale della sfida tra Sassuolo e Fiorentina, almeno per questa giornata, regna la totale convergenza tra Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Nel consueto spazio dedicato alle previsioni del turno di Serie A, il telecronista di Sky Sport e il direttore del Corriere dello Sport hanno scommesso entrambi sul successo della squadra viola a Reggio Emilia. Un'indicazione chiara e senza tentennamenti, che attribuisce alla Fiorentina i favori del pronostico pur tenendo conto del momento tutt'altro che semplice vissuto dai gigliati.

Due squadre a caccia di riscatto al Mapei Stadium

La gara del Mapei Stadium, fissata per lunedì 2 novembre alle 18:30, metterà di fronte due compagini a caccia di punti pesantissimi per scacciare i rispettivi fantasmi. Da un lato il Sassuolo di Alberto Aquilani, reduce da tre sconfitte consecutive e dal pesante 2-6 subito nell'ultimo turno contro la Lazio; dall'altro la Fiorentina, arrivata al posticipo dopo il pareggio interno per 2-2 con l'Atalanta e determinata a risalire la china da una posizione di classifica ancora deficitaria.