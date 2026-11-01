Le parole di Cesc Fabregas in conferenza sulle condizioni dell'ex Fiorentina Moise Kean: la smentita sui problemi pregressi e la spiegazione del nuovo infortunio
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In vista del match contro il Venezia, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha voluto fare massima trasparenza sull'integrità fisica dell'ex centravanti della Fiorentina, fermo ai box per infortunio:
"Moise doveva e deve essere un giocatore importante e lo sarà. Non stiamo parlando di un infortunio lunghissimo. Quando è arrivato abbiamo fatto degli esami molto approfonditi, anche più di quelli che facciamo normalmente, perché sapevamo che poteva avere qualche problemino del passato. Abbiamo analizzato tutto e il corpo medico ha dato luce verde. Non abbiamo comprato un giocatore infortunato".
La botta con il Belgio e l'insorgere del nuovo problema
Il tecnico dei comaschi ha poi ricostruito l'origine dell'attuale problema fisico, collocandola temporalmente all'ultima sosta per le rappresentative nazionali: "Quello che è successo adesso è una cosa nuova ed è accaduto dopo essere andato in Nazionale. Ha preso una botta contro il Belgio: non stava bene, lo ha comunicato, però ha continuato a giocare. Quando è tornato abbiamo fatto gli esami e abbiamo visto qualcosa di nuovo che prima non esisteva affatto".
La gestione dello stop e la scelta della terapia
Per concludere, Fabregas ha illustrato l'iter terapeutico intrapreso dallo staff medico per garantire il pieno recupero del calciatore senza correre rischi affrettati: "Abbiamo provato inizialmente un trattamento più conservativo, poi abbiamo provato a farlo tornare in campo ma non si sentiva bene e abbiamo deciso di fare qualcosa in più per trovare una soluzione definitiva. È una situazione nuova che è nata a stagione in corso".
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