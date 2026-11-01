Dieci voti agli episodi che hanno caratterizzato questo mese di ottobre in casa Fiorentina
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
0 ai gol dei centravanti in ottobre
"Di due non se ne fa uno". La battuta più in voga tra i tifosi della Fiorentina probabilmente è ingenerosa, però il contributo di Pellegrino e Beto per ora è stato davvero impalpabile. Se l'argentino sembra essere diventato il titolare è solo per la scarsa vena dell'ex Udinese perché entrambi non danno mai l'impressione di poter essere davvero pericolosi. Al netto degli infortuni che continuano a tormentarlo, Kean era oggettivamente un'altra cosa e quella frase ripetuta come un mantra in estate ("se andrà via ne prenderemo uno più forte"), ora appare decisamente stonata.
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