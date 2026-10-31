Cesc Fabregas sulle condizioni fisiche di Kean e per quanto ne avrà ancora

Redazione VN
FIORENTINA VS ATALANTA

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L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma ha parlato anche delle condizioni dell'ex centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ancora ko per infortunio. Queste le sue parole:

Non dobbiamo pensare così al mercato. Stiamo tranquilli. Hanno parlato di circa cinque settimane e sarà così. Dobbiamo essere sereni: non è la fine del mondo, abbiamo altre situazioni e ci adattiamo a tutto quello che arriva.
Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27

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