Giocondo Martorelli ha parlato ad Italia7, durante Trentesimo Minuto. Le sue parole:

"L'inizio della campagna acquisti era stato interessante, con dei giovani sui quali ci si può lavorare. Il finale di mercato invece è stato diverso, con sostituti non di pari livello rispetto a Mandragora e Kean. Dalla difesa ci si aspettava di più, ed invece la Fiorentina prende tanti gol. Una vittoria ieri sarebbe stata straordinaria, visto il livello dell'Atalanta."

Su Paratici: "Il calcio vive di risultati, nessuno si deve stupire. Dopo che si spendono quei soldi, ed i risultati non arrivano, le critiche ci sono. Nel momento in cui a Pradè sono state fatte certe critiche, si è dimesso, ha capito che qualche errore c'è stato. Credo che Paratici non si sarebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione"