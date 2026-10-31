Tutte le informazioni su come seguire la gara tra Sassuolo e Fiorentina in tv e streaming.
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
Decima giornata di campionato: la Fiorentina va in cerca di punti per dare continuità al pareggio contro l'Atalanta dopo tre sconfitte consecutive. Di fronte, a Reggio Emilia, c'è il Sassuolo che nella giornata precedente ha subito un pesantissimo 2-6 dalla Lazio di Gattuso. Tutte le informazioni su come seguire la gara tra neroverdi e viola in tv e streaming.
|Sassuolo-Fiorentina
|9° giornata di campionato
|Domenica 1 novembre 2026
|Mapei Stadium, ore 18.30
|TV
|Sky Sport
|Streaming
|Now, Dazn
|Telecronaca
|Giustiniani-Budel su Dazn
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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