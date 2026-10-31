Decima giornata di campionato: la Fiorentina va in cerca di punti per dare continuità al pareggio contro l'Atalanta dopo tre sconfitte consecutive. Di fronte, a Reggio Emilia, c'è il Sassuolo che nella giornata precedente ha subito un pesantissimo 2-6 dalla Lazio di Gattuso. Tutte le informazioni su come seguire la gara tra neroverdi e viola in tv e streaming.

Sassuolo-Fiorentina 9° giornata di campionato Domenica 1 novembre 2026 Mapei Stadium, ore 18.30 TV Sky Sport Streaming Now, Dazn Telecronaca Giustiniani-Budel su Dazn

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