Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di RTV38, durante la trasmissione "Viola", analizzando il momento della Fiorentina. Nel mirino non soltanto l'atteggiamento dei giocatori in campo, ma anche la comunicazione di Fabio Paratici e Paolo Vanoli:

"Siamo abituati a spettacoli modesti in campo, ma neanche fuori la Fiorentina sta facendo molto meglio. Paratici parla di un progetto a lungo termine e dice che c'è lucidità, mentre Vanoli sostiene che manchi la testa. In campo vediamo giocatori che non trasmettono alcuna positività. Non riesco a vedere l'atteggiamento di una squadra che sta lottando per salvarsi o che ci crede. Mi sembrano tutti rassegnati. Il giallo di Ranieri è indicativo, perché nessuno gli ha chiamato l'uomo. Questi giocatori non sono una squadra e, finché non lo diventeranno, sarà difficile venirne fuori. Come se ne esce? Abbiamo visto che a Udine ci sono stati cori ancora più duri, ma, nonostante tutto, finora i tifosi sono stati molto comprensivi nei confronti della squadra. A gennaio non ci saranno rivoluzioni incredibili. Suwarso del Como ha detto che neanche il Como ha i soldi per fare mercato. Come può la Fiorentina averne dopo la campagna estiva faraonica".