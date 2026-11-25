L'ex viola Francesco Flachi parla così ai microfoni di Radio Sportiva a proposito dell'attualità di casa Fiorentina:

Le dichiarazioni di Vanoli? Mi trovo d’accordo, ha tracciato una fotografia esatta di ciò che si è visto col Monza. Questa rosa possiede le qualità per fare qualsiasi cosa e certi passaggi a vuoto possono capitare, ma adesso sta ai calciatori stessi darsi una mossa per colmare le lacune della squadra. Ci sono elementi di grande valore in organico. A Firenze non ci spieghiamo per quale motivo questo gruppo non trovi una sua identità: è innegabile che spetti al mister dare un’impronta, trasmettere gli stimoli giusti e usare alternativamente bastone e carota, però poi le responsabilità vanno distribuite tra tutti. Per la mia visione del calcio, ritengo che le colpe maggiori ricadano sui calciatori, per quanto giovani, perché il potenziale di questa squadra è enorme e va dimostrato sul terreno di gioco. Al momento viene quasi da pensare che siano stati sovrastimati, visto che i successi sono arrivati soltanto contro Venezia e Sassuolo.