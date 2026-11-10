L'analisi del giornalista, Benedetto Ferrara, sul momento e i problemi della Fiorentina in questa prima parte di stagione giocata
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Il giornalista, Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Bicchiere mezzo pieno, perché sono ottimista di natura. La squadra era motivata con la Juve, giustamente, e la formazione è stata coraggiosa. Il problema di questa squadra, al di là delle cose buone che abbiamo visto, è che se si prende due gol a partita. Perché se si continua così sarà difficile fare una stagione tranquilla o comunque importante.
Su alcuni giocatori
Oulai l'ho visto molto bene, Ndour no, ma se piace tanto agli allenatori un motivo ci sarà. La mitraglia di Pellegrino? Ha fatto bene. Finché la fa lui... è stato un segno di rispetto verso un campione come Batistuta.
Sui possibili rinforzi
Pensavo ad un centrocampista di rottura per la Fiorentina, ma il vero problema adesso è la difesa. Il problema è che hanno già speso 30 milioni in quelle posizioni, quindi spero che inizino a dare i suoi frutti.
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