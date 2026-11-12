L'analisi di Ferrara sul momento della Fiorentina
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Il giornalista Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Quello di ora è un momento veramente strano della Fiorentina, perché la proprietà spende, ma siamo sempre lì. Davanti abbiamo società che stanno spendendo meno. E poi questa cosa sta accadendo da due anni... Serve mettersi davvero d'impegno (ride, ndr). C'è però l'idea di avere giocatori giovani e buoni, quindi è viva questa idea di poter essere decisamente migliori.
Sui dubbi legati alla Fiorentina
Ci sono due cose che mi fanno pensare: la prima è che abbiano speso tanto per i giocatori e poco sull'allenatore. In questi casi devi prendere un visionario e coraggioso. L'altra cosa che mi fa pensare è che la gente ora vuole rivedere come titolari Pongracic e Ranieri, quelli dello scorso anno, dopo che hai speso questa estate 30 milioni in quella posizione.
Sul momento di De Gea
È un giocatore che è stato un anno fermo, poi è venuto a Firenze per riprendersi e ha fatto una stagione spettacolare. Anche con una Fiorentina più solida però. Io lo rispetto molto e Vanoli fa bene a dire che è il suo capitano in conferenza stampa. La Fiorentina, l'errore che ha fatto, è sul fatto di non aver messo in conto che potesse avere qualche problema. Forse dietro De Gea serviva altro, non Christensen. Giusto, però, mandare in prestito Martinelli per giocare. Io comunque lo difendo e mi auguro che possa tornare ad essere almeno quello della seconda parte della passata stagione. Comunque il problema non è solo lui, ma tutta la difesa.
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