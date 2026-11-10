Francesco Franchi, ospite del Pentasport, ha parlato delle elezioni FIGC e raccontato la giornata dei premi di laurea della Fondazione Franchi

Iacopo Salvatori
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, Francesco Franchi, figlio di Artemio ha affrontato il tema elezioni FIGC:

Rimango senza parole, rimango così a guardare questo teatrino tra Malagò e Galliani. Di sicuro si è infilato in mezzo qualche grande club e qualche questione politica, che non dovrebbe mai intromettersi con lo sport.

15° edizione dei premi di laurea

Ieri è stato straordinario perché, per la prima volta, l’abbiamo fatto a Firenze, nel Salone dei Cinquecento. Quindi, straordinario. Era la premiazione della 15° edizione dei premi di laurea che la Fondazione Franchi ormai da 30 anni porta avanti insieme alla Lega Pro e all’Università di Firenze. Ieri è stata una giornata bellissima. Abbiamo ricevuto anche i saluti del presidente della Regione, Eugenio Giani. Per qualche ora mi hanno fatto dimenticare un po’ quel 2-2 che ancora mi rimane a mezza gola.
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