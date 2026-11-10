Il Consigliere della regione Toscana, Francesco Casini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno dove ha parlato di Fiorentina e dei lavori al Franchi. Queste le sue parole:

Commisso lo voleva fare lo stadio, posso darvi la certezza di questo. Sarebbe già stato pronto a quest'ora. Indietro però non si torna, quindi sono al fianco dell'amministrazione per far sì che questi lavori finiscano nel minor tempo possibile. Almeno verrà fuori un bel lavoro, con lo stadio nuovo che sarà coperto.

Sul fatto che ne risenta anche la Fiorentina

Un conto è giocare con lo stadio pieno, come conosciamo. Ovvio che la situazione di oggi fa risentire un po' tutto e chi scende in campo lo vede. Non voglio dire che questo sia un alibi, però sappiamo benissimo il calore che trasmette il tifoso fiorentino durante le partite.

Sul momento della Fiorentina

Io penso si sia intrapreso un percorso giusto. Chiaro che le ambizioni erano diverse e adesso si debba risalire la china, ma si iniziano a vedere dei risultati interessanti. Ci sono stati vari episodi che fanno dire che alla fine il pareggio, con la Juventus, è stato il risultato più giusto. Ora la vera prova l'avremo al rientro della sosta con il Monza, dove la Fiorentina ci dirà che campionato vorrà fare.