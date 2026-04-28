Andrea Di Caro, giornalista del Corriere della Sera Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di Roma-Fiorentina:
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Di Caro: “Cosa filtra da Roma su Paratici. Gasperini-Ranieri non ha lasciato scorie”
L'intervento del giornalista Andrea Di Caro in merito alla sfida tra Roma e Fiorentina in programma lunedì alle 20:45
Gasperini-Ranieri non ha lasciato scorie da punto di vista calcistico. La Roma vuole seguire il progetto tecnico dell'allenatore. Paratici? Il ds Massara è in uscita. La Roma stessa ha fatto sapere che tra i nomi che stanno circolando, quelli di Giuntoli e Paratici, non fanno parte della short list. È esperto quindi è normale che il suo nome circoli, ma non c'è un'idea reale. Sono i classici rumors di mercato. Bisogna capire se la Roma cerchi una figura più complessa o solo legata al mercato: Massara è il classico ds, Ranieri aveva un peso diverso.
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