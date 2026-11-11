L'ex portiere Vincenzo De Palma ha parlato di David De Gea al Pentasport di Radio Bruno:

"L'errore per un portiere ci può stare. De Gea, come tanti altri, è un gran portiere nella difesa dei propri pali. Il suo punto debole è la difesa dello spazio, ovvero sui cross. In molti pensano a difendere più la porta che lo spazio, e lui spesso sceglie di rimanere sulla linea di porta. Lo spazio davanti fa paura, ma si potrebbero evitare tanti gol"

Martinelli: "Una volta il portiere giocava da solo, oggi gioca di reparto, e se la difesa non è solida ne risente anche lui. L'ultimo uomo è quello che determina sempre, nel bene e nel male. Difficilmente si vede un portiere capitano, in genere la fascia la ha chi è a ridosso dell'arbitro. Se la società crede in un giovane come Martinelli, bisogna dargli la possibilità di giocare. Se il portiere non gioca come possiamo giudicarlo? Bisogna puntare sui giovani. Non conosco il suo carattere chiaramente, soprattutto in una piazza come Firenze."