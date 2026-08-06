Luis Pomes, procuratore argentino, ha parlato del trasferimento di Franco Mastantuono alla Fiorentina

Redazione VN
Mastantuono brova dei fatti

Ancora sangue River, ancora Argentina, ancora Paratici, e chi ci ferma più!

Luis Pomes, procuratore argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina:

Ha un grandissimo potenziale, oltre a una qualità top. Può tranquillamente essere il prossimo leader della Nazionale. A 17 anni ha giocato al River Plate: ha mentalità. Sarà un ottimo professionista e crescerà nel calcio italiano. Il Real Madrid l'ha acquistato per 45 milioni più bonus dal River.

Fiorentina

L'Italia è vicino all'Argentina. Tutti gli argentini in Italia si sentono a casa. Mastantuono ha la mentalità, la qualità e la forza per fare un grandissimo lavoro.
Real Madrid Training Session

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