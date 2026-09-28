L'ex allenatore di Fagioli commenta la sua crescita dalla primavera della Juventus ad ora

Giada Di Stefano
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Vinciguerra: "Dal Bar degli Sportivi al Chiosco degli Sportivi"

Alessandro Dal Canto, attuale tecnico del Prato ed ex allenatore di Nicolò Fagioli alla Primavera della Juventus, è intervenuto al Pentasport in questi giorni di sosta. Ecco le sue parole:

Era un ragazzo giovane ma con prospettive enormi; è stato bravo a rendersi essenziale sia con la Juventus che con la Fiorentina. Lo definirei un "tuttocampista", Nicolò ama toccare il pallone ma ogni tanto ha anche la capacità di avere freddezza negli ultimi metri. Il ragazzo è sempre stato un po' introverso e taciturno, ma in campo è freddo: questo gli da un vantaggio nel calcio di alto livello. Può essergli utile anche per diventare un leader.
FIORENTINA VS NAPOLI

E sulla panchina viola

Grosso e Vanoli sono due ottimi allenatori: Paolo ha avuto un impatto importante dopo il cambio in panchina e penso che possa fare di nuovo bene a Firenze.

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