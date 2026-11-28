Le ultime notizie sull'Udinese direttamente dalla giornalista di Sky Marina Presello
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Marina Presello, giornalista di Sky Sport, molto vicina alle vicende bianconere, ha raccontato le ultime notizie sull'Udinese alla vigilia della gara contro la Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
"Contro il Bologna qualcosa di diverso si è visto. Il problema dell'Udinese è di carattere mentale, proprio come la Fiorentina che ho visto a Monza: le problematiche sono più o meno le stesse. Forse Zanetti sta riuscendo a levare queste paure che la squadra bianconera si porta dietro. L'Udinese come punta ha solo Davis, che sul piano fisico in carriera spesso ha lasciato a desiderare; Atta non è stato sostituito e la difesa è stata cambiata tre volte in tre anni. Sulla carta resta una squadra con potenzialità, ma è stata fermata anche dai tanti infortuni. Zaniolo? È un ragazzo bravissimo con una famiglia stupenda, a Udine è amatissimo ma ha delle fragilità: non deve essere giudicato da chi non lo conosce".
L'analisi sulla Fiorentina: "Singoli forti come Beto e Mastantuono, ma manca la chimica"
Guardando in casa gigliata, l'analisi si è poi spostata sui singoli di centrocampo e attacco e sulla mancanza di amalgama di squadra: "Fiorentina? Ha dei singoli importanti. Beto è un grande attaccante e Mastantuono è un ottimo giocatore, anche se spesso gioca troppo per sé. La Fiorentina è una squadra forte che deve semplicemente trovare quel 'click' per dimostrare sul campo tutto il valore delle proprie individualità. A Firenze così come a Udine manca la chimica e l'energia di squadra, che invece in questo momento hanno realtà come Frosinone e Lazio".
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