Da Genova: “Gudmundsson a Firenze usato male, così si esprime solo al 50%”

"Quando è stato venduto dal Genoa, per me Dragusin era uno dei pilastri della squadra. È fortissimo di testa, sa giocare benissimo nella difesa a quattro, è un grande marcatore e ha ottimi tempi di inserimento. Al Tottenham ha avuto solo sfortuna. La Fiorentina aveva molti problemi dietro e, secondo me, Paratici ha fatto benissimo a comprare due centrali. Il direttore sportivo viola lo conosco bene: è un grande uomo di calcio, capisce questo sport alla perfezione ed è una garanzia assoluta per la Fiorentina. La società vuole investire tanto, lo dimostra il Viola Park e ora il fatto che aiuterà il Comune nel rifacimento dello stadio. Quando chiama Paratici, hai sempre in mano una carta vincente."