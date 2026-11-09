Le polemiche post Fiorentina-Juventus non mancano, ma per Cruciani quello su Joao Mario non era rigore
VIDEO - Il pari del Franchi scatena il web: dal rigore ai dubbi su Spalletti
Giuseppe Cruciani ha parlato a Numer1 podcast. Il suo commento post Fiorentina-Juventus e il rigore non concesso ai bianconeri sul 2-2:
Io non sono né per la Juve, né per la Fiorentina, e credo nella buona fede degli arbitri. Il rigore non dato sul mani di Joao Mario dimostra che si va nella direzione di Orsato. Se stiamo qui a frazionare secondo per secondo il singolo movimento è finita. Ho sentito moviolisti dire che c'era tutto il tempo di ritrarre il braccio... Per me Marelli è un grandissimo professionista, ma non può dire una cosa del genere, si parla di frazioni di secondo, è un'altra follia. Se tu dai un rigore a 5' dalla fine su una cosa del genere distruggi il calcio. Se c'è un dubbio è meglio non dare rigore, e va benissimo così, non è che vogliono favorire la Fiorentina. Spalletti ha detto che l'ha visto dal campo, ma non ci si è aggrappato, l'ho trovato molto maturo. La Juventus ha frenato, ma non c'è scritto da nessuna parte che si deve vincere a Firenze, per nessuno.
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