"Ho cercato il più possibile di stare vicino a Edo nei mesi successivi.

Giovanni Zecchi
SSC Napoli v Bologna FC - Serie A 2026/27

Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Andrea Colpani, ex giocatore viola, ha parlato del suo rapporto con Edoardo Bove. Ecco le sue parole a Sky Sport:

Ho cercato il più possibile di stare vicino a Edo nei mesi successivi. Spero gli sia arrivata la mia vicinanza. Adesso mi fa davvero piacere vederlo così, è venuto anche al mio matrimonio un mese fa. E' stato mio ospite. Con lui ho un grande rapporto sia dentro che fuori dal campo. Edo mi ha insegnato che le cose importanti della vita sono la salute e la vita, il campo arriva dopo.
Lecce v Fiorentina - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti