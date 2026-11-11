"Ho cercato il più possibile di stare vicino a Edo nei mesi successivi.
Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"
Andrea Colpani, ex giocatore viola, ha parlato del suo rapporto con Edoardo Bove. Ecco le sue parole a Sky Sport:
Ho cercato il più possibile di stare vicino a Edo nei mesi successivi. Spero gli sia arrivata la mia vicinanza. Adesso mi fa davvero piacere vederlo così, è venuto anche al mio matrimonio un mese fa. E' stato mio ospite. Con lui ho un grande rapporto sia dentro che fuori dal campo. Edo mi ha insegnato che le cose importanti della vita sono la salute e la vita, il campo arriva dopo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
La difesa e De Gea i problemi più seri, i ragazzi e la loro qualità le speranze su cui insistere
Obiettivi mercato
Fiorentina, basta con De Gea? Paratici pensa a Caprile per la prossima stagione
News calciomercato
Dalla Turchia: "Oulai alla Fiorentina controvoglia. Vuole andare al Galatasaray"
Ex viola
Fiorentina, brutta notizia: Gosens si fa male e il riscatto è a rischio
News viola
Karlström pazzo di Njie: "Potenziale enorme. Diventerà un grande giocatore"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti