L'agente Filippo Colasanto ha parlato dell'argentino Franco Mastantuono

Redazione VN
Argentina v Bolivia - International Friendly

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L'agente Filippo Colasanto, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, si è soffermato su Franco Mastantuono. Le sue parole:

Mastantuono insieme a Nico Paz farà parte dell'Argentina del futuro, è un talento precoce che non deve essere soffocato. Mi piace il suo modo arrogante di giocare: nonostante sia un 2007 non sente il peso della maglia.

Sul ruolo

Alla Fiorentina si sente importante, è di prospettiva. A Firenze è arrivato come una stella, ed è stato accolto e trattato così. Partendo da destra, può giocare in tutti i ruoli offensivi, perché rientra ed ha un grandissimo tiro.
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